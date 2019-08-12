Житель Челябинска очень креативно подошел к продаже своей квартиры

Проживающий в городе Челябинска мужчина поместил на свою страницу в соцсети Facebook объявление о продаже квартиры. Александр готов расстаться с трехкомнатной квартирой площадью 67 квадратных метров за 2,3 миллиона рублей. Недвижимость находится в панельном доме на Копейском шоссе. Данное описание не привлекает внимания, если не посмотреть на фото, которые прикрепил автор объявления.

На снимках комнат красуется знаменитый американский кинорежиссер, обладатель премии «Оскар» Квентин Тарантино. Деятель искусства якобы рассматривает и оценивает квартиру Александра. При этом сам челябинец заявил в комментарии, что известный иностранец приходил «просто посмотреть». При просмотре кадров можно заметить, как задумчивый Квентин стоит в ванной, располагается на фоне старого дивана, осматривает кухню и остальную площадь квартиры.

Отметим, что автор объявления не особо торопится расставаться с квартирой. По его словам, он решил провести эксперимент и притянуть покупателей необычным способом. Александр утверждает, что его экстраординарный подход принес плоды, и объявление о продаже квартиры посмотрели многие. При этом, соцсети уже наполнились различными мемами, связанными с данным объявлением, сообщает 74.ру.

Фото: Александр Кайнов/ Facebook