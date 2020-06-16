Жену президента Украины госпитализировали с ковидной пневмонией

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Супруга президента Украины Елена Зеленская госпитализирована в одну из киевских больниц. Об этом сообщил офис президента.

Ранее у Зеленской был выявлен коронавирус. В сообщении отмечается, что у первой леди Украины диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Она находится под контролем врачей. Кислородная дотация пациентке не требуется.

В сообщении также отмечается, что вчера анализы самого Зеленского и его детей на COVID-19 показали отрицательный результат.