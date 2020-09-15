Женщина вытолкнула сожителя с третьего этажа

В Торжке задержана женщина, подозреваемая в покушении на убийство мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Тверской области.

Уголовное дело в отношении 39-летней подозреваемой возбуждено по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, преступление было совершено 6 сентября в одном из домов в Торжке. Женщина и её сожитель выпивали. Во время застолья обвиняемая подошла к сидевшему на подоконнике мужчине и вытолкнула его в открытое окно.

При падении с третьего этажа пострадавший выжил. Поэтому уголовное дело в отношении его сожительницы завели не об убийстве, а о покушении на убийство.

– Завершить свой преступный умысел, направленный на причинение смерти сожителю, не получилось по независящим от злоумышленницы обстоятельствам, а именно по причине того, что потерпевший выжил, – говорится в пресс-релизе следственного управления.

Подозреваемая задержана, следователи просят суд заключить её под стражу.