Женщина устроила «дождь из мебели» в Москве

В Москве женщина устроила «дождь из мебели». Вся домашняя утварь летела во двор с высоты 15 этажа.
Момент «мебельного дождя» был заснят на видео и оказался в распоряжении РЕН ТВ. С окна полетели строительные материалы и мебель, а также краска, кастрюля и веник. Кроме того, выброшенными оказались ноутбук и стулья.
Около 06:00 правоохранители задержали буйную женщину. Оказалось, что она устроила погром в чужой квартире. Возможно на женщину, оставшуюся в одиночестве таким образом повлияла самоизоляция.
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