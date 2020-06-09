Женщина с ломом остановила драку мужчин в Казани

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В Казани разъяренная женщина с ломом в руках разогнала дерущихся мужчин. Инцидент засняли на видео очевидцы.

При просмотре можно заметить, что двое мужчин решили выяснить отношения. Они стали драться во дворе на улице Королева. Рядом с ними сидела женщина, которая очень разозлилась, увидев происходящее. Она взяла в руки лом и стала орать, чтобы мужчины прекратили драться. Она заявила, что убьет «боксеров».

Собутыльники испугались и заявили, что «прикалываются» и драка происходит в шутку, однако разгневанная жительница Казани в их слова не поверила и влепила несколько пощечин одному драчуну, а затем швырнула на скамью того, кто хотел ее утихомирить, пишет Вечерняя Казань.