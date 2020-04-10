Зараженный COVID-19 студент обрек на карантин 275 человек в Саранске

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В Саранске из-за зараженного коронавирусом иностранного студента на карантине и полной изоляции находится общежитие № 3 МГУ имени Н.П. Огарева. Об этом пишет портал «Info-RM».

Сообщается, что 24 марта молодой человек уехал в Москву, сказав всем, что идет в магазин. Он вернулся обратно на следующий день.

Сначала зараженный перенес заболевание в легкой форме, однако вскоре его самочувствие резко ухудшилось. Его доставили в Республиканскую инфекционную больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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