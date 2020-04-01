Замминистр юстиции РФ Денис Новак предложил отложить регистрацию браков и регистрацию разводов до 1 июля

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И снова новости о браках и разводах.

В России планируется отложить заключение браков и регистрацию разводов до 1 июля,  сообщил замминистра юстиции РФ Денис Новак.

-Министерство юстиции направило предложение, чтобы государственная регистрация заключения браков и соответствующие даты переносились после 1 июля 2020 года, когда, предположительно, может миновать опасность, связанная с коронавирусом, — сказал Новак.

Ранее министерство из-за коронавируса предложило приостановить заключение и расторжение браков в стране, рекомендация была направлена органам исполнительной власти

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