Зал Новой Третьяковской галереи в Москве затопило из-за мощного ливня

Зал Новой Третьяковской галереи в Москве на Крымском валу затопило после сильного ливня. В распоряжении Пятого канала оказались видеозаписи с места событий.

При просмотре контента можно заметить, что на полу одного из залов образовались огромные лужи. Гостей галереи пришлось вывести из здания музея.

Сообщается, что крыша здания начала протекать из-за сильнейшего дождя. Но работники галереи быстро просушили помещение и смогли справиться почти со всей водой.

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В зале, который пострадал от нашествия стихии, находится собрание картин «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина».