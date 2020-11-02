Закон об изъятии детей из семьи могут принять до конца года

Как сообщила «Известиям», глава профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о порядке отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни) может быть принят до конца года. Его первое чтение согласно плану законопроектной деятельности нижней палаты пройдет уже 25 ноября.

— Наш комитет его поддерживает и дал положительный отзыв. Считаю, что авторы этой инициативы (Депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, — ред.) абсолютно правы. Мы должны защитить детей, если их жизни и здоровью существует реальная угроза. Таких случаев масса, мы слышим о них каждый день. То ребенка не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна, — рассказала «Известиям» парламентарий.

По ее словам, важно, что в законопроекте прописано, что при вынесении решения об изъятии ребенка должны присутствовать органы опеки, так как это поможет избежать злоупотреблений. Документом предлагается внести изменения в статью 77 Семейного кодекса РФ, закон «О полиции», а также дополнить Гражданский процессуальный кодекс РФ новой главой 381 «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью».

Как поясняют его авторы, в законодательстве уже существуют нормы, которые закрепляет административный порядок отобрания ребенка, однако сейчас такое решение принимается лишь после соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта РФ, либо главы муниципального образования.

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На законопроект с небольшими замечаниями уже дало положительный отзыв правительство (Есть в распоряжении «Известий»). В нем, в том числе, оно еще более сократить время рассмотрение таких дел судами, а также продумать финансирование новых полномочий органов внутренних дел, которые будут в этом процессе задействованы.

Как выяснили «Известия», иной точки зрения, чем кабмин и профильный комитет Госдумы придерживается Общественная палата и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, которые, напротив, призывают не торопиться с принятием документа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Семейный завет: детей могут разрешить изымать по решению суда за 24 часа.