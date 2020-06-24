Закатавшая сына в бетон мать-убийца четыре месяца изображала горе

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Суд арестовал на два месяца общественного деятеля Астрахани Галину Морозову, которая обвиняется в убийстве собственного ребенка, пишет НТВ.

Сообщается, что женщина ударила 12-летнего сына гантелей по голове, а потом закатала в бетон. Четыре месяца мальчика искали полицейские и волонтеры. Орудие убийства и мобильный телефон мальчика женщина выбросила в реку.

После случившегося злоумышленница в образе убитой горем матери пришла в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Она говорила, что видела сына на записях камер. Во время поисков мальчика Морозова описывала свои душевные терзания. Женщина писала, что сын связался с дурной компанией и где-то бродяжничает.

Отмечается, что Морозова участвовала в губернаторской предвыборной кампании. Также она предлагала свою кандидатуру для участия в президентских выборах. Ее агитационные ролики можно описать лозунгом «хорошая мать — достойный политик».