Займы по водительским правам могут узаконить в 2021

Законопроект о расширении перечня документов, позволяющих проходить упрощенную идентификацию для получения отдельных финансовых услуг, уже внесён в правительство, заявили «Известиям» в Минэкономразвития.

В министерстве ожидают, что инициатива будет внесена в Госдуму в конце 2020 или начале 2021 года. Если проект закона направят в нижнюю палату до конца года, то он может быть принят уже в весеннюю сессию, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Нововведение вступит в силу через 180 дней, следует из законопроекта.

Перечень операций, при которых допускается проведение упрощенной идентификации клиентов, приведён в «антиотмывочном» законе. «Например, к таким операциям можно отнести заключение договора о потребительском кредите на сумму до 15 тыс. рублей, передачи участнику лотереи выигрыша на сумму до 100 тыс., заключение договора с негосударственным пенсионным фондом», — сообщили «Известиям» в Минэке. По закону, банки обязаны идентифицировать личность потенциальных клиентов, чтобы не допустить отмывания денег и финансирования терроризма.

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