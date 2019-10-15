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Задержаны красноярские мажоры, забившие человека до смерти – видео

Сотрудники полиции задержали двоих жителей Красноярска. Они обвиняются в жестоком избиении человека, в результате которого потерпевший вскоре скончался. Об этом пишет Лайф со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Сообщается, что одного из них задержали в квартире у бабушки, а второго нашли в квартире его друга. По факту случившегося назначена проверка. Экспертам предстоит выяснить, почему молодые люди до сих пор находились на свободе.

Предварительно установлено, что установлено, что 15 сентября сын экс-судьи и депутата Андрей Шилов и его друг Сергей Шмелёв они поругались со знакомым во время телефонного разговора. Вскоре друзья заявились к парню домой, и избили его на камеру.

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