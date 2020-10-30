Задержана мать, которая выбросила маленьких детей из окна

Телеканалу РЕН ТВ стало известно о задержании жительницы Саратова, которая выбросила из окна четвертого этажа двух своих дочерей 5 и 8 лет.

После того, как мать сбросила детей с высоты, женщина намеревалась свести счеты с жизнью. В итоге ее, а также получивших тяжелые травмы детей госпитализировали.

Следователь намерен ходатайствовать об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

реклама

Данная семья характеризовалась положительно и не состояла на учете в социальных службах.