Задержан организатор вечеринки в кафе, где рухнула крыша и погиб человек

Стражи порядка задержали организатора вечеринки в кафе в Новосибирске. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Следственный комитет.

Сообщается, что речь идет о 27-летнем мужчине, который подозревается в совершении преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, что накануне при обрушении крыши в одноэтажном кафе произошло на бульваре Молодежи погиб один человек, еще четверо пострадали. По предварительной версии, деревянные перекрытия обвалились из-за большого количества снега.