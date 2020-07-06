Забег на каблуках закончился жестким падением для Анны Седоковой

- Advertisement -

Съемки нового клипа закончились печально для известной певицы Анны Седоковой. Дело в том, что во время отснятия одного из моментов исполнительница рухнула на асфальт лицом вниз.

Смысл сцены был в том, чтобы Анна пробежала перед камерой на высоких каблуках. Сперва ей маневр удавался очень легко. Однако, когда Седокова уже успела набрать скорость, она внезапно споткнулась, ноги заплелись, и уже через секунду последовало жесткое падение девушки лицом в асфальт.

Впечатлениями момента Анна поделилась с поклонниками в Инстаграме. Там же она опубликовала видео падения. По ее словам, сразу после падения «грудная клетка не принимала воздух».

«Оказывается так страшно, когда не можешь дышать», – заявила Седокова.

Поклонники пожалели кумира и призвали Анну беречь себя, свое здоровье, свое тело.