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Новости мираОбщество

За несколько часов в Липецке ветер повалил 14 деревьев

Иван Федоров
Фото пресс-службы администрации Липецка

Во вторник, 8 сентября, за несколько часов непогоды штормовой ветер повалил 14 деревьев, сообщает “Комсомольская правда”.

Одно из деревьев упало на крышу дома по улице Полетаева, другое повредило автомобиль на улице Гагарина, еще одно упало на провода возле ДК НЛМК, а мощные ветви перегородили проезд по улицам Известковая и Горняцкая. Из-за ветра в городе возникли проблемы с электричеством. На улицах Юных Натуралистов, Бехтеева, Гвардейская погас свет. 

Как сообщили в мэрии, последствия непогоды уже устраняют специалисты.

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