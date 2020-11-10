За два дня в Липецке выписали 61 рецепт на бесплатные лекарства от коронавируса

За два рабочих дня 6 и 9 ноября в Липецке выписали 61 рецепт на бесплатные лекарства от коронавируса. Об этом пишет Gorod48.
Напомним, бесплатные лекарства должны выдавать больным COVID-19, которые лечатся дома.
Общая сумма, затраченная на медикаменты, — 63 100 рублей. Получается, что в среднем одному липчанину выписывали рецепт на 1 000 рублей.
При этом бесплатные лекарства могут получить только те пациенты, которые сделали ПЦР-тесты, обладают клинической картиной заболевания.
В список бесплатных лекарств входят противовирусные, антибактериальные и противосвертывающие препараты.
По распоряжению Председателя Правительства России Михаила Мишустина на закупку медикаментов в Липецкую область направлено 42 миллиона 877,4 тысячи рублей.