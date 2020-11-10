За два дня в Липецке выписали 61 рецепт на бесплатные лекарства от коронавируса

За два рабочих дня 6 и 9 ноября в Липецке выписали 61 рецепт на бесплатные лекарства от коронавируса. Об этом пишет Gorod48.

Напомним, бесплатные лекарства должны выдавать больным COVID-19, которые лечатся дома.

Общая сумма, затраченная на медикаменты, — 63 100 рублей. Получается, что в среднем одному липчанину выписывали рецепт на 1 000 рублей.

— 6 ноября в городе выписали 19 рецептов на 18,5 тысячи рублей, 9 ноября — 42 рецепта на 44,6 тысячи рублей, — отметили в пресс-службе администрации Липецкой области.

При этом бесплатные лекарства могут получить только те пациенты, которые сделали ПЦР-тесты, обладают клинической картиной заболевания.

— Рецепт доктор выписывает не на дом, а в больнице. Там же он сразу вносит в компьютер все данные. Но самим ходить за рецептом не нужно. В этом могут помочь родственники или волонтеры. Они должны будут сразу обратиться в аптеку при поликлинике, где уже будут все данные, — говорится в сообщении.

В список бесплатных лекарств входят противовирусные, антибактериальные и противосвертывающие препараты.

По распоряжению Председателя Правительства России Михаила Мишустина на закупку медикаментов в Липецкую область направлено 42 миллиона 877,4 тысячи рублей.