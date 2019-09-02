«Юла» рассказала о самых популярных товарах в РФ

Сотрудники сайта с бесплатными объявлениями «Юла» назвали 20 самых популярных товаров в России за 2018-2019 годы. Составить рейтинг такого толка аналитикам помогли анализ количества созданных объявлений и проданных товаров, просмотры, поисковые запросы, добавления в избранное. Кроме того, в расчет включали резонанс, вызываемый товарами в СМИ и соцсетях. В итоге каждому продукту присвоили «наработанное» количество баллов.

Всех обогнали умные часы. При этом самыми популярными признаны Apple Watch Series 4. Вторая строчка рейтинга за фитнес-браслетами. Здесь всех обогнали Xiaomi. Замыкают ТОП-3 беспроводные наушники Apple AirPods. На четвертой строчке электросамокаты (больше всего россиян притягивали Kugoo (35%) и Xiaomi (13%). Пятое место занимают американские смартфоны iPhone XS и XR. Шестые по популярности в РФ на «Юле» — квадрокоптеры (больше всего их хотели купить во время Нового года). Место №7 занимают кроссовки Balenciaga, затем идут купюры с символикой ЧМ-2018и мишки из искусственных роз (они завоевали высокое 9 место, когда наступил День всех влюбленных). Закрывают «десятку» самых популярных смартфоны Xiaomi Mi 8.

С 11 по 20 строчку расположились следующие товары: коллекция Off-White, смартфон Huawei Mate 20, смартфон Samsung Galaxy Note 9, держатель для телефона PopSocket, акула из IKEA – подушка, неоновые маски, одежда от H&M Moschino, лампа для селфи, перчатки для экрана смартфона и картонная ростовая фигурка певицы Ольги Бузовой, сообщает business.ru.