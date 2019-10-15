Ярославские пенсионеры подрались из-за просрочки на помойке

Жители Ярославля обсуждают потасовку возле мусорных баков. Ее участниками стали шесть человек разного возраста. Среди них были пенсионеры, сообщается в группе «Жесть Ярославль.

Инцидент произошел на улице Бабича. По словам очевидцев, пожилые люди неистово толкались, пытаясь первыми добраться до его содержимого. Портал Pro Город приводит слова свидетелей драки: