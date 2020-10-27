Следователи Липецкой области обнаружили предприятие, которое не выплачивало зарплату своим работникам.

Следователи Чаплыгинского района обнаружили предприятие, которое несколько месяцев не выплачивало зарплату своим работникам. Информация об этом появилась в соцсетях, передает пресс-служба регионального следственного комитета.
Сообщение об этом появилось в одной из групп ВК. Интернет-пользователь написал, что с октября 2019 года по февраль 2020 года работникам одного из предприятий не выплачивали зарплату. А в последний месяц зимы и вовсе уволили, не рассчитав.
Следователи незамедлительно начали проверку поступившей информации и выяснили, что должником является ООО «Липецкмясопродукт». Предприятие расположено в селе Крутое Добровского района.
Затем стало известно, что директор завода уже привлекался к административной ответственности. Ранее он также не выплачивал зарплату своим работникам.
За невыплату заработной платы свыше двух месяцев предусмотрена уголовная ответственность. Статья 145.1 УК РФ может повлечь лишение свободы до 3-х лет.