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Новости мираОбщество

Следователи Липецкой области обнаружили предприятие, которое не выплачивало зарплату своим работникам.

Елена Лобанова

Следователи Чаплыгинского района обнаружили предприятие, которое несколько месяцев не выплачивало зарплату своим работникам. Информация об этом появилась в соцсетях, передает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Сообщение об этом появилось в одной из групп ВК. Интернет-пользователь написал, что с октября 2019 года по февраль 2020 года работникам одного из предприятий не выплачивали зарплату. А в последний месяц зимы и вовсе уволили, не рассчитав. 

Следователи незамедлительно начали проверку поступившей информации и выяснили, что должником является ООО «Липецкмясопродукт». Предприятие расположено в селе Крутое Добровского района. 

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Затем стало известно, что директор завода уже привлекался к административной ответственности. Ранее он также не выплачивал зарплату своим работникам. 

— В настоящее время опрашивается бывший коллектив ООО, а также бухгалтер организации, устанавливается сумма задолженности и местонахождение руководства предприятия, действиям которого по результатам доследственной проверки будет дана юридическая оценка, — рассказали в пресс-службе органа. 

За невыплату заработной платы свыше двух месяцев предусмотрена уголовная ответственность. Статья 145.1 УК РФ может повлечь лишение свободы до 3-х лет.

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