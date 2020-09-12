Взрослые истязали и связывали полуторагодовалого ребенка под Омском

Телеканал РЕН ТВ сообщил о шокирующей истории издевательств над полуторагодовалым ребенком в небольшом поселке на окраине Омской области.

В Сети появились кадры с малышом. Практически на всех он со связанными руками и ногами, с синяками и царапинами по всему телу. На нем буквально нет живого места, все оно в ссадинах и гематомах.

Эти кадры сейчас внимательно изучают следователи. Им предстоит разобраться в запутанной истории одной семьи, где истязали ребенка. Все произошло еще в августе, однако страшные подробности вскрылись только сейчас.

Известно, что мальчик проживал вместе со своей матерью в семье у ее многодетной знакомой.

Задача следователей сейчас установить, кто из подруг говорит правду. Девушка заявляет, что над ее сыном издевалась эта самая знакомая, а та в свою очередь обвиняет во всем мать мальчика.