Взрослая женщина таскала за волосы девочку-подростка

В Белоусово Калужской области произошел конфликт между взрослой женщиной и несовершеннолетней девочкой. Проверкой данного инцидента уже занимается прокуратура, пишет портал «kaluga-poisk.ru»

В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как женщина удерживает за волосы подростка. Вокруг них собирается группа детей, которые пытаются отбить подругу, ударяя напавшую руками. Одну из защитниц женщина пнула. В итоге, подросткам удалось отбить пострадавшую.

Пресс-служба прокуратуры по Калужской области сообщает, что личность напавшей женщины уже установлена.