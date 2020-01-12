Вымогатели похитили мужчину в Кирове и были задержаны

Ведется расследование уголовного дела в отношении жителей Кирова, которые год назад похитили мужчину и вымогали у него крупную сумму денег. Об этом пишет портал «В городе Кирове».

По словам потерпевшего, он проживал на съемной квартире. После того, как мужчина съехал с жилья, там прорвало водопровод, в результате чего пострадала расположенная ниже этажом квартира. Ее хозяйка решила, что возмещать ущерб должен бывший постоялец.

Она наняла двух молодых людей для возмещения с жертвы 110 тысяч рублей. Его незаконно удерживали и перевозили в автомобиле по различным кредитно-финансовым учреждениям. Пострадавший успел обратиться в полицию, после чего двое вымогателей были задержаны.