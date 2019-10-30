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«Вы плебеи»: Звезда «Убойной силы» устроила дебош на борту авиалайнера

Известная актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту самолета. Звезда сериала «Убойная сила – 6» оскорбляла присутствующих в лайнере.

Уточняется, что артистка крикнула в самолете: «Я актриса, а вы – плебеи, потому что купили билет за мили. А у меня за 204 000 наличными». Сообщается, что Лидия выглядела не совсем адекватно. В результате невоспитанного поведения она была выведена из салона лайнера правоохранителями.

Борт должен был следовать по пути из Москвы в Тель-Авив. Однако из-за дебоша актрисы самолет задержали на 2 часа. Об этом сообщает Мэш.

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