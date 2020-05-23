Суббота, 23 мая, 2020
9.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Встреча родственников на поминках обернулась стрельбой в Ленобласти

Никита Брыкин
-

В деревне Камышовка в Выборгском районе Ленобласти дележка наследства на поминках закончилась стрельбой. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

По предварительной версии, родственники начали делить наследство умершей пенсионерки. Конфликтовали 60-летний сын покойной и 58-летний зять, который достал ружье и выстрелил в сторону оппонента.

Отметим, что в результате случившегося никто не пострадал. Потерпевший написал на родственника заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В центре Рязани сносят старый деревянный дом

Новости Рязани
В центре Рязани начали сносить старый деревянный дом. Об этом в группе ВООПИиК Рязань сообщил активист Андрей Петруцкий. Речь...
Узнать больше

В Рязани горела дача

Новости Рязани
Вечером в субботу, 23 мая, в Рязани произошёл пожар. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец. Фото и видео...
Узнать больше

Общее количество выписанных пациентов с коронавирусом достигло 553 человек

COVID-19
В субботу, 23 мая, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила ещё о двух выписанных пациентах, вылечившихся от коронавирусом. Таким...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Полиция сообщила результаты массовой остановки водителей на площади Ленина

Новости Рязани
В ходе мероприятия было выявлено и пресечено 27 нарушений ПДД. Выявлено 15 тонированных автомобилей, задержан незарегистрированный мотоцикл.
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 98 случаев заражения коронавирусом

COVID-19
На данный момент с начала пандемии коронавирус в Рязани и области подтвердился у 2865 человек. На подтверждении в Роспотребнадзоре находятся ещё 88 положительных тестов на COVID-19.
Узнать больше

В Рязани подвели итоги XVI Всероссийского фестиваля «Есенинская весна»

Культура
В фестивале, который проходил в дистанционном формате, приняли участие более 250 студентов образовательных организаций 21 региона России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»

Акценты
Роскачество поясняет, что скрывается за потреблением нелегального видеоконтента.
Узнать больше

Помощь на расстоянии звонка

Акценты
В 2020 году общероссийскому детскому телефону доверия под единым номером 8 800 2000 122 исполняется 10 лет.
Узнать больше

Как облегчить стресс от ожидания ЕГЭ. Советы психологов

COVID-19
Ситуация с ЕГЭ сегодня не менее напряжённая, чем эпидемиологическая обстановка. Новости образования чередуются в топе с новостями медицины. А для старшеклассников и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+