Встреча родственников на поминках обернулась стрельбой в Ленобласти

В деревне Камышовка в Выборгском районе Ленобласти дележка наследства на поминках закончилась стрельбой. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
По предварительной версии, родственники начали делить наследство умершей пенсионерки. Конфликтовали 60-летний сын покойной и 58-летний зять, который достал ружье и выстрелил в сторону оппонента.
Отметим, что в результате случившегося никто не пострадал. Потерпевший написал на родственника заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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