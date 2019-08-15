Врачи рассказали о состоянии мальчика, найденного в лесу под Омском

У 3-летнего Коли Бархатова, который провёл двое суток в лесу под Омском, выявлены обезвоживание и переохлаждение организма, есть порезы на руках и ногах из-за того, что он шёл по траве. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Главный врач Большереченской центральной районной больницы Наталья Лобанова рассказала, что в машине скорой помощи состояние малыша значительно улучшилось – он поел, попил и даже поговорил с медиками.



Все жизненно важные функции организма у мальчика в порядке, но ближайшую ночь ребёнок проведёт в реанимации, чтобы врачи смогли провести полное обследование.

