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Врачи рассказали о состоянии мальчика, найденного в лесу под Омском

У 3-летнего Коли Бархатова, который провёл двое суток в лесу под Омском, выявлены обезвоживание и переохлаждение организма, есть порезы на руках и ногах из-за того, что он шёл по траве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Главный врач Большереченской центральной районной больницы Наталья Лобанова рассказала, что в машине скорой помощи состояние малыша значительно улучшилось – он поел, попил и даже поговорил с медиками. 

Все жизненно важные функции организма у мальчика в порядке, но ближайшую ночь ребёнок проведёт в реанимации, чтобы врачи смогли провести полное обследование. 

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