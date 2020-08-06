Врач рассказала, как регулярный секс на самом деле влияет на организм

Врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что регулярный секс благотворно влияет не здоровье человека. Секс помогает стабилизировать эмоциональное состояние.

Во-первых, секс – это отличная физическая активность, которая помогает сжечь примерно 250 калорий в час. Во-вторых, половой акт масштабно воздействует на переформатирование гормонального баланса. Он позволяет избежать прогрессивного старения. Такой эффект оказывают физические нагрузки.

«Конечно же, секс не сделает 50-летнего 20-летним юнцом. Но и прогрессивного старения тоже не будет происходить. Хотя бы потому, что работающая мышечная масса – не только ног, но и сердца, легких, всей сосудистой системы, особенно при регулярной сексуальной активности – будет активизировать рецепторы андрогенов и требовать синтеза тестостерона и дигидротестостерона», – объяснила Зухра Павлова.

В-третьих, в время секса начинает активно вырабатываться дофамин, окситоцин, серотонин и другие полезные вещества, которые отвечают за появление у людей чувства радости. В итоге все эти факторы уменьшают выраженность хронического стресса, сообщает РИА Новости.