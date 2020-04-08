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Врач рассказала, чем наполнить аптечку во время пандемии COVID-19

Медик Татьяна Романенко объяснила, какими препаратами нужно наполнить аптечку в период наступления эпидемии коронавируса. По словам специалиста, человеку нужно создать запас регулярно принимаемых лекарств на 2-3 месяца.

Эксперт отметила, что не стоит закупаться противовирусными средствами, якобы доказавшими эффективное лечение COVID-19. Если инфекция у конкретного человека будет обнаружена, ему «бесплатно предоставят ровно те препараты», которые необходимы, сообщает РЕН ТВ.

Семейный врач разъяснила, что в аптечке нужно иметь «скоропомощные препараты…которыми вы можете помочь своему сердцу, легким». Кроме того, в аптечку следует положить средства от аллергии, медикаменты для понижения температуры, антисептики, сорбенты (для ЖКТ).

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