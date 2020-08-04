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Новости мираОбщество

Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки COVID-19

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Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

Несоблюдение мер профилактики — в первую очередь на российских курортах — может привести к повышению заболеваемости COVID-19 в сентябре. Об этом «Известиям» рассказала завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела. Кроме того, диагностика стала намного лучше, и система здравоохранения уже полностью готова», — отметила она.

Ранее в Краснодарском крае уже зафиксировали рекордный прирост заболевших — 107 случаев на 2 августа, 113 инфицированных на 3-е, тогда как неделю назад суточный прирост составлял 96 инцидентов. Случаи заражения COVID-19 выявлены в 22 городах и районах — то есть в половине всех муниципальных образований Кубани, сообщал региональный оперштаб.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Цифры вверх: за курортный сезон россияне ответят в сентябре

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