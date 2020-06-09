Возбуждено уголовное дело против «вора в законе» Васи Бандита

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В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего вора в законе Игоря Кокунова. Он известен в криминальных кругах как Вася Бандит, пишет «Лента.ру».

Сообщается, что злоумышленник получил титул вора в законе 27 лет назад. Он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии. Вася Бандит неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства.

По версии следствия, Кокунов с 1993 года оказывает значительное влияние на криминальный мир. Предварительно установлено, что он координирует действия преступных групп, организует связи между ними, участвует в воровских сходках для раздела сфер влияния.