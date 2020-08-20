Воспитательница жестоко унижала детей в Уфе

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летней воспитательницы из детского дома в Уфе, пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что девушка унижала своих воспитанников и провоцировала их на драки. Было обнародовано множество фактов, доказывавших ее полную профнепригодность и жестокость.

В частности, злоумышленница сняла на камеру конфликт между воспитанниками младшей группы, устно провоцируя одного из них нанести удар другому в область головы, после чего выложила видео в соцсети. Также она заклеивала детям рот скотчем, била линейкой по пальцам.

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В итоге суд выбрал штраф размером в восемь тысяч рублей в качестве наказания для экс-воспитательницы.