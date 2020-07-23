Четверг, 23 июля, 2020
14 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Воспитанница интерната продавала 15-летнюю подругу мужчинам

Никита Брыкин

В одном из столичных интернатов для трудных подростков произошла вопиющая история, о которой стало известно газете «МК».

В полицию обратился социальный педагог воспитательного заведения с просьбой принять меры к 16-летней девочке.

Сообщается, что воспитанница учреждения продавала свою 15-летнюю подругу мужчинам, а всю выручку забирала себе. Малолетняя сутенер угрожала приятельнице физической расправой, если та расскажет педагогам.

Злоумышленница находила в Интернете на тематических сайтах мужчин, жаждущих продажной любви, после чего отправляла подругу «на дело». Девочка очень боялась ослушаться.

Тревогу забили педагоги, обратившие внимание на странное поведение жертвы. После разговора с психологом всплыли все ужасные подробности.

«Кричала, что убьет свою подопечную, бросалась на нее и педагогов», – рассказали сотрудники интерната.

Обе девочки проживают в интернате более года и отличаются не самым прилежным поведением. Их родители лишены родительских прав. Возбуждено уголовное дело.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяЖенщина, труп которой пролежал в квартире больше месяца, оказалась беглым риелтором
Следующая статьяБанк «Открытие» развивает сотрудничество с Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанское правительство поможет обманутым дольщикам

Новости Рязани
Правительство Рязанской области подписало соглашение с Фондом защиты прав дольщиков. В рамках соглашения помощь получат 180 рязанских обманутых дольщиков.
Узнать больше

Банк «Открытие» развивает сотрудничество с Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области

Новости Рязани
В Рязани состоялась рабочая встреча министра промышленности и экономического развития Рязанской области Андрея Ворфоломеева с бизнес-лидером банка «Открытие» Алексеем Суздальницким.
Узнать больше

Правительство Рязанской области заключило четыре соглашения на агрофоруме «День поля»

Власть
23 июля в Рязанской области стартовал крупный агрофорум-выставка «День поля 2020». Это одно из наиболее значимых деловых событий в сельскохозяйственной отрасли региона....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани открылось уникальное гастрономическое пространство. Стильно и вкусно

Новости Рязани
Чем заняться летним вечером, когда погода не особо располагает к прогулкам и пляжному отдыху? Отличная идея – помечтать или почитать за чашечкой...
Узнать больше

В Рязани состоится городская спортивная зарядка

Администрация
Жители и гости города Рязани могут начать субботнее утро с бодрой зарядки на природе. 25 июля в 9.00. сертифицированный тренер фитнес-центра «Кислород» Ольга Суровцова проведёт...
Узнать больше

Ураган повредил деревья в Окском заповеднике под Рязанью

Новости Рязани
В Окском заповеднике устраняют последствия урагана, который пронёсся по Рязанской области 14 июля. В Брыкином Бору смерч повалил несколько...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

В стоматологической клинике «Альфа Стоматология» ответили на вопросы рязанцев

Акценты
Коронавирус кардинально изменил нашу жизнь и внёс коррективы в работу многих организаций. О том, как в период пандемии работает «Альфа Стоматология», рязанцам...
Узнать больше

Как собрать ребенка в лагерь

Акценты
Пандемия коронавируса постепенно отступает. Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений. В России начали работать детские оздоровительные лагеря. И если до...
Узнать больше

Чем опасны речные рыба и раки?

Акценты
Летом многие рыбаки-любители отправляются за свежим уловом. На продуктовых рынках или в магазинах можно купить свежую и копченую рыбу, а также раков....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+