Воспитанница интерната продавала 15-летнюю подругу мужчинам

В одном из столичных интернатов для трудных подростков произошла вопиющая история, о которой стало известно газете «МК».

В полицию обратился социальный педагог воспитательного заведения с просьбой принять меры к 16-летней девочке.

Сообщается, что воспитанница учреждения продавала свою 15-летнюю подругу мужчинам, а всю выручку забирала себе. Малолетняя сутенер угрожала приятельнице физической расправой, если та расскажет педагогам.

Злоумышленница находила в Интернете на тематических сайтах мужчин, жаждущих продажной любви, после чего отправляла подругу «на дело». Девочка очень боялась ослушаться.

Тревогу забили педагоги, обратившие внимание на странное поведение жертвы. После разговора с психологом всплыли все ужасные подробности.

«Кричала, что убьет свою подопечную, бросалась на нее и педагогов», – рассказали сотрудники интерната.

Обе девочки проживают в интернате более года и отличаются не самым прилежным поведением. Их родители лишены родительских прав. Возбуждено уголовное дело.