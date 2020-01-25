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Восемь травмированных: Экскурсионный автобус перевернулся под Калугой

Экскурсионный автобус перевернулся на территории Калужского региона. В результате данного происшествия травмированными оказались сразу 8 человек.

Известно, что ДТП случилось на 11-м километре трассы Калуга — Перемышль — Белев – Орел. Транспортное средство направлялось в Московскую область. По пути автобус улетел в кювет и перевернулся. В это время в салоне машины был 31 человек. Среди них было двое детей.

На данный момент говорится о восьми пострадавших. Четверо из них были доставлены в Калужскую областную больницу. Еще четверых отвезли в Козельскую районную больницу, передает ТАСС, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ

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