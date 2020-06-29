Волочкова закатила скандал полиции в закрытом на карантин селе

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Балерина Анастасия Волочкова закатила скандал полицейским на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

В Сети появилось видео, на котором Волочкова хамит правоохранителю и именует себя «балериной всея Руси». Она вырвала ручку у полицейского, отказалась подписывать протокол, после чего отметила, что решит вопрос своим именем.

«Вы — не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю свою оставшуюся жизнь», – заявила балерина.

По словам главы региона Глеба Никитина, артистку оштрафовали за нарушение карантина.

В середине апреля у нескольких настоятельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря был обнаружен коронавирус. С 25 апреля решением Роспотребнадзора монастырь и село Дивеево были закрыты на карантин. С 11 июня карантин в монастыре отменили, однако село остается закрытым.