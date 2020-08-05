Волочкова повторила трюк Ван Дамма с автожирами

Известная российская балерина Анастасия Волочкова восхитила своих поклонников необычным шпагатом. Его знаменитость выполнила на аэродроме.

На фотографии Анастасия, будто повторив легендарный трюк Жан-Клода Ван Дамма, села на шпагат на двух автожирах. Транспортные средства просто стояли, однако возможности Волочковой все равно восхитили фанатов.

Отметим, что 7 лет назад Жан Клод Ван Дамм без страховки устоял в шпагате на боковых зеркалах двух грузовиков, разъезжавшихся под ним в разные стороны, сообщает РЕН ТВ.