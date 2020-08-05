Среда, 5 августа, 2020
23.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Волочкова повторила трюк Ван Дамма с автожирами

Иван Федоров

Известная российская балерина Анастасия Волочкова восхитила своих поклонников необычным шпагатом. Его знаменитость выполнила на аэродроме.

На фотографии Анастасия, будто повторив легендарный трюк Жан-Клода Ван Дамма, села на шпагат на двух автожирах. Транспортные средства просто стояли, однако возможности Волочковой все равно восхитили фанатов.

Отметим, что 7 лет назад Жан Клод Ван Дамм без страховки устоял в шпагате на боковых зеркалах двух грузовиков, разъезжавшихся под ним в разные стороны, сообщает РЕН ТВ.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяЖитель Якутии рассказал, как поборол медведя в лесу

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани у памятника Советско-польскому братству по оружию установят камеры

Новости Рязани
В Рязани в сквере у памятника Советско-польскому братству по оружию располагается парк военной техники. Он появился здесь к 75-летию Победы в Великой...
Узнать больше

В Рязани приведут в порядок остановки общественного транспорта

Администрация
В среду, 5 августа, начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно проверил состояние конечных остановок городского пассажирского транспорта в Железнодорожном районе Рязани.
Узнать больше

Назначен новый руководитель УФСИН России по Рязанской области

Новости Рязани
Новым руководителем УФСИН России по Рязанской области стал полковник внутренней службы Александр Комков. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В четверг в Рязанской области будет жарко

Новости Рязани
В четверг в Рязанской области ожидается настоящая летняя жара. Прогноз погоды на 6 августа опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

Маршрут #КартаКосмосРязань прошёл через Спасский район

Космическая карта Рязанской области
28 июля в рамках проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» состоялась краеведческая экскурсия в Спасский район.
Узнать больше

Губернатор Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Власть
Николай Любимов сообщил, что с 10 августа в регионе возобновят работу в нормальном режиме детские сады, детские образовательные учреждения.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+