Военных стянули к охваченному бунтом Амурскому ГПЗ

Отряд военнослужащих численностью более 500 человек и бронетехнику стянули к Амурскому ГПЗ, где проходят бунты иностранных рабочих. Об этом сообщает Readovka, уточняя, что военные направились к наиболее «жаркому» месту.

Неизвестно, дошло ли дело до столкновений между военнослужащими и вышедшими на бунт рабочими, однако работники завода говорили о заглушке связи.

Ранее сообщалось, что работники Амурского ГПЗ начали бунтовать из-за задержек зарплаты. Но теперь говорится, что бунт был прекращен, потому что компания «Ренейссанс», на которую работают мигранты, выплатила часть долго по заработной плате. При этом по территории предприятия распространяется коронавирус, вспышка болезни уже зафиксирована.