На главную Новости мира

Водителя троллейбуса зарезали в Петербурге

Стражи порядка задержали 23-летнего жителя Петербурга, который подозревается в убийстве водителя троллейбуса в Кировском районе. Об этом пишет портал «78.ru» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

Инцидент произошел накануне ночью на улице Козлова. По предварительным данным, неизвестный с ножом набросился на двух мужчин, водителей троллейбусов. В результате 54-летний мужчина скончался на месте. Его 45-летний приятель попал в больницу в состоянии средней тяжести.

Отметим, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Детали уточняются.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани расширят мост через Трубеж

Новости Рязани
Мост через Трубеж в Рязани планируется расширить. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает 62инфо.  Планируется, что появится...
Узнать больше

На пожаре в Клепиковском районе пострадал человек

Новости Рязани
В результате пожара в Клепиковском районе пострадал человек. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области. Пожар...
Узнать больше

Глава Рязани встретилась с противниками строительства на участке с артезианскими скважинами

Власть
Глава Рязани Юлия Рокотянская встретилась с представителями инициативной группы, выступающей против строительства жилых домов на участке с артезианскими скважинами в Кальном. Об...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

МЧС предупредило рязанцев о тумане и сильном ветре

Новости Рязани
На сайте ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовано очередное метеопредупреждение. По прогнозам синоптиков, утром в воскресенье, 2 февраля,...
Узнать больше

Главные фото недели

Новости Рязани
Публикуем главные фото уходящей недели по версии РИА «7 новостей». Рязанцы почтили память...
Узнать больше

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор новостей из разных уголков Рязанской области. На берегу реки в Ряжском районе найден труп....
Узнать больше

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Появилось видео пожара в здании «Лениздата» в Петербурге

Две фуры «расплющили» легковушку в ДТП в Пермском крае

Задержан организатор вечеринки в кафе, где рухнула крыша и погиб человек