Водителя троллейбуса зарезали в Петербурге

Стражи порядка задержали 23-летнего жителя Петербурга, который подозревается в убийстве водителя троллейбуса в Кировском районе. Об этом пишет портал «78.ru» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

Инцидент произошел накануне ночью на улице Козлова. По предварительным данным, неизвестный с ножом набросился на двух мужчин, водителей троллейбусов. В результате 54-летний мужчина скончался на месте. Его 45-летний приятель попал в больницу в состоянии средней тяжести.

Отметим, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Детали уточняются.