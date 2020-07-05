Водитель выстрелил в лицо пешеходу в Екатеринбурге

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Водитель автомобиля BMW расстрелял семейную пару в Екатеринбурге. Автомобилист выстрелил пешеходу в лицо, пишет URA.ru.

По предварительной информации, муж и жена пересекали дорожное полотно по «зебре». Люди помешали проезжавшему в это время по дороге водителю БМВ. За это он стал стрелять по пешеходам.

«Мы переходили в положенном месте, нам начала сигналить машина, ее водитель интересовался, почему мы так медленно идем. Затем он вышел, достал травматический пистолет и выстрелил мужу в лицо», – сообщила детали инцидента потерпевшая.

Женщина добавила, что агрессивный водитель попытался ударить ее супруга. Сейчас на месте ЧП работают правоохранители и врачи.