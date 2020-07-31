Водитель вышвырнул из машины пассажирку с тремя детьми в Сочи

Проводится проверка по факту конфликта с участием водителя BlaBlaCar и пассажиркой с тремя детьми в Сочи. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Опубликовано видео с места событий.

Сообщается, что мужчина отказался везти пассажиров из-за лишнего груза, а также из-за того, что дети шумели. При этом пассажирка заранее обговорила с водителем, что с ней будут дети.

На кадрах видно, как мужчина тянет пассажирку за ноги и вытаскивает из машины. До этого он также выгнал из авто детей и оставил вещи пассажиров на трассе.

Женщина требовала от водителя вернуть две тысячи рублей, которые она заплатила за поездку. Однако мужчина отказывается ей возвращать деньги и нецензурно ругается на нее.