Водитель сбил журналиста «России» при попытке взять интервью

В четверг, 20 февраля, журналист телеканала «Россия» Павел Брыкин получил серьёзные травмы в результате наезда автомобиля. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



Инцидент произошёл в городе Красноярске на улице Чернышевского. Брыкин пытался взять интервью у водителя «Мерседеса», а тот совершил на него наезд. Пострадавший с серьёзными травмами доставлен в больницу.



По данным телеканала «Россия», журналист пытался взять интервью у помощника местного политика.



По факту ДТП проводится доследственная проверка. В действиях водителя содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). По результатам проверки примут процессуальное решение.

