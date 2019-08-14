Водитель КамАЗа не стал оплачивать проезд по платной дороге и поплатился за это

В Сети разместили видеоролик, на котором водитель грузовика решил проехать пункт оплаты проезда по автодороге, не отдавая денег. Но поступок не остался безнаказанным.

При просмотре видео можно заметить, как водитель КамАЗа решил проскочить терминал оплаты проезда «зайцем». Он следует на своем грузовике за тягачом Renault Magnum, сбивает шлагбаум и едет дальше. Однако траекторию проезда узкого терминала мужчина не рассчитал: все три правых колеса прицепа налетели на ограждение и были пробиты.

Проследовать далее КамАЗ не смог, так как после взрыва колеса стали непригодными для езды, сообщает Autonews.

Фото: скриншот из видео