На главную Новости мира Водитель КамАЗа не стал оплачивать проезд по платной дороге и поплатился за...
Новости мираПроисшествия

Водитель КамАЗа не стал оплачивать проезд по платной дороге и поплатился за это

В Сети разместили видеоролик, на котором водитель грузовика решил проехать пункт оплаты проезда по автодороге, не отдавая денег. Но поступок не остался безнаказанным.

При просмотре видео можно заметить, как водитель КамАЗа решил проскочить терминал оплаты проезда «зайцем». Он следует на своем грузовике за тягачом Renault Magnum, сбивает шлагбаум и едет дальше. Однако траекторию проезда узкого терминала мужчина не рассчитал: все три правых колеса прицепа налетели на ограждение и были пробиты.

Проследовать далее КамАЗ не смог, так как после взрыва колеса стали непригодными для езды, сообщает Autonews.

Фото: скриншот из видео

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В центре Рязани произошло ДТП

Рязанцев ждёт главное музыкальное событие года

В четверг в Рязани отключат холодную воду

В Рязань для обсуждения проблем древних городов приехали делегации из разных стран

В интернете появился сайт, на котором можно узнать, какая температура будет в вашем городе в 2100 году

В Рязанской области прибавку за работу на селе получили 11,7 тысяч пенсионеров

В Рязани ожидается жара

Рязанка убила сожителя напильником

Типы питания в отелях: обозначения и расшифровка

Актёры Рязанского театра кукол показали «Мойдодыра» на Лыбедском бульваре

В Путятинском районе полицейские по «горячим следам» раскрыли пьяный угон иномарки

Рязанский полицейский отказался от взятки в 100 тысяч рублей

В Рязани прооперировали ребёнка, пострадавшего в ДТП с микроавтобусом

В Рязани открылся Музейный центр имени А. И. Солженицына

ХК «Рязань» стартует в Кубке «Дизеля»

Рязанские врачи активно внедряют методы генно-инженерной биотерапии

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Авария с участием грузовика в Карелии: есть погибший

Виртуальная подруга обманула кузбассовца на 130 тысяч

В Воронеже пьяный пенсионер убил друга из-за пенсии