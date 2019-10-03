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Во Львове шахматист убил молотком опытного оппонента за постоянные победы

Труп 82-летнего жителя Львова обнаружили в одном из домов. До того, как тело убитого нашли, оно пролежало в крови более 7 дней.

В разговоре с соседями правоохранители установили, что убитый мужчина постоянно играл в шахматы с 33-летним приятелем. Согласно предварительным данным, 82-летний шахматист регулярно выигрывал у оппонента. Такое положение дел привело в ярость молодого мужчину. 18 сентября он взял в руки молоток и несколько раз ударил им пожилого львовца по голове. Пенсионер умер.

Теперь по факту ЧП ведется расследование. Подозреваемому грозит тюремный срок продолжительностью до 15 лет, сообщает Русская весна.

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