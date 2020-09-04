Владимирский театр показал спектакль в Москве

В четверг, 3 сентября, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин посетил спектакль “Молодая гвардия” в Москве. Для этого, как сообщил Сипягин на своей странице “ВКонтакте”, он прервал рабочие встречи, чтобы отдать дань памяти окончанию Второй мировой войны.

Губернатора области очень впечатлил спектакль режиссера Владимира Кузнецова. После выступления Владимир Сипягин поблагодарил артистов за подаренные эмоции. Владимирский драмтеатр временно выступает на других площадках из-за случившегося недавно пожара, однако губернатор рассказал, что администрация добивается ускорения восстановления театра.