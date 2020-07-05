Вирусолог рассказал, когда снизится агрессивность коронавируса

Известный вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, когда уменьшится агрессивность COVID-19. По его мнению, это изменение случится не ранее, чем через год.
«От года до трех лет. Может быть, и больше. Тут уж ничего не поделаешь, такой он, этот SARS-CoV-2», – заявил Альштейн.
По словам эксперта, при передаче от человека к другому человеку, вирус умеет не убивать своего носителя сразу, а распространиться далее. Кроме того, зачастую COVID-19 имеет сперва тяжелую форму, а потом легкую, чтобы дать возможность человеку разнести заболевание.
«Коронавирусы в принципе приспособлены к тому, чтобы обращаться с организмами мягко, то есть пользоваться их возможностями, размножаться, жить за их счет, не причиняя при этом сильный вред», – объяснил Альштейн.
Врач заявил, что надеется на примерно такой же путь коронавируса, сообщает РЕН ТВ. Однако специалист напомнил, что этот вирус отличается от других высоким уровнем заразности.
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