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Новости мираОбщество

Вирусолог рассказал, когда снизится агрессивность коронавируса

Алексей Агеев
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Известный вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, когда уменьшится агрессивность COVID-19. По его мнению, это изменение случится не ранее, чем через год.

«От года до трех лет. Может быть, и больше. Тут уж ничего не поделаешь, такой он, этот SARS-CoV-2», – заявил Альштейн.

По словам эксперта, при передаче от человека к другому человеку, вирус умеет не убивать своего носителя сразу, а распространиться далее. Кроме того, зачастую COVID-19 имеет сперва тяжелую форму, а потом легкую, чтобы дать возможность человеку разнести заболевание.

«Коронавирусы в принципе приспособлены к тому, чтобы обращаться с организмами мягко, то есть пользоваться их возможностями, размножаться, жить за их счет, не причиняя при этом сильный вред», – объяснил Альштейн.

Врач заявил, что надеется на примерно такой же путь коронавируса, сообщает РЕН ТВ. Однако специалист напомнил, что этот вирус отличается от других высоким уровнем заразности.

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