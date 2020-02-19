Вильфанд объяснил причины аномально тёплой зимы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, почему зима в этом году была аномально тёплой. По его словам, виной всему теплый воздух из Атлантики, вытеснивший холодный из Сибири. Для зимы такая ситуация обычно не характерна.



Как пояснил синоптик, Северо-атлантическое колебание (САК), которое обеспечивает перенос воздушных масс из Атлантики, в этом году добралось не только до Европы и Ямала, но и до Якутии и даже до Хабаровского края.



Зимняя погода была только в конце декабря и начале января. Этому способствовал антициклон. В остальное время погоду определял тёплый воздух из Атлантики.



Синоптик сообщил, что такое было и ранее, но лишь эпизодами. Подобной ситуации в течение всей зимы Вильфанд не помнит. По его словам, температура зимой превышала климатические нормы на 25-28 градусов. В ближайшее время этот показатель составит 16-20 градусов.



Также Роман Вильфанд отметил, что погода в Москве в ближайшие дни будет «не грустной». Прямых солнечных лучей облака пропускать будут мало, при этом света будет достаточно.

