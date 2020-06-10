Ветерану стало плохо после оскорбления Навального

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Проблемы с сердцем начались у ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко после того, как его оскорбил оппозиционер Алексей Навальный. Напомним, что ветеран прочитал преамбулу к Конституции РФ на видео-акции.

93-летний герой войны узнал о словах Навального случайно. Политик назвал пожилого мужчину «холуем и предателем».

– Я считаю, что я этого не заслуживаю. И хочу, чтобы это дело не оставалось не расследованным до конца, – сказал ветеран Артёменко.

По словам внука ветерана, после инцидента деду пришлось вызвать скорую. Семья надеется на расследование и хочет защитить честь их предка, пишет РЕН ТВ.