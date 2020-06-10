Среда, 10 июня, 2020
20.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Ветерану стало плохо после оскорбления Навального

Алексей Агеев
Фото: РЕН ТВ
-

Проблемы с сердцем начались у ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко после того, как его оскорбил оппозиционер Алексей Навальный. Напомним, что ветеран прочитал преамбулу к Конституции РФ на видео-акции.

93-летний герой войны узнал о словах Навального случайно. Политик назвал пожилого мужчину «холуем и предателем».

– Я считаю, что я этого не заслуживаю. И хочу, чтобы это дело не оставалось не расследованным до конца, – сказал ветеран Артёменко.

По словам внука ветерана, после инцидента деду пришлось вызвать скорую. Семья надеется на расследование и хочет защитить честь их предка, пишет РЕН ТВ.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Умер профессор Рязанского политеха Анатолий Иванюк

Новости Рязани
Ушёл из жизни профессор кафедры «Механикотехнологические дисциплины» Рязанского политеха Анатолий Васильевич Иванюк. Некролог опубликован в газете «Рязанские...
Узнать больше

Предоплаченная отправка Авито теперь действует во всех отделениях Рязанской почты

Новости Рязани
Почта России и Авито расширили на всю территорию страны возможность отправки в почтовых отделениях товаров с предоплаченной доставкой. Ранее только пользователям из...
Узнать больше

Скончался доцент кафедры РязГМУ Сергей Бирюков

Новости Рязани
Ушёл из жизни доцент кафедры урологии с курсом хирургических болезней Рязанского медуниверситета Сергей Викторович Бирюков. Некролог опубликован в газете «Рязанские ведомости».
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 9 июня

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей Рязани за 9 июня. В Рязанской области выявлено ещё 76 случаев заражения коронавирусом. Отметим...
Узнать больше

Парки закрыты. Где сейчас разрешено гулять рязанцам?

Новости Рязани
Дата окончания самоизоляции в Рязани точно неизвестна. С 1 июня масочный и перчаточный режим в Рязани был усилен. Все жители города обязаны использовать...
Узнать больше

Одноклассник рассказал о погибшем в ДТП с Ефремовым

Новости Рязани
Погибший в результате ДТП с участием известного актёра Михаила Ефремова Сергей  Захаров был уроженцем села Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. Об этом РИА «7...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь собаке в жару

Акценты
В Центральную полосу России пришло долгожданное тепло. Однако, из-за жаркой погоды иногда страдают не только люди, но и животные. Воздействие высокой температуры...
Узнать больше

Троица. История и традиции праздника

Акценты
День Святой Троицы отмечается на 50-й день после праздника Христова Воскресения. Поэтому Пятидесятница — второе название этого дня. Поскольку дата Пасхи плавающая,...
Узнать больше

Нарушения прав граждан в системе ОМС недопустимы

Акценты
В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 темы сохранения здоровья, бесплатного оказания медицинской помощи, недопустимости отказа в её оказании актуальны для...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+