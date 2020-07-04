Вера Брежнева станцевала в откровенном платье и дождевике

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Популярная певица Вера Брежнева выложила в Инстаграм новый пикантный видеоролик. На кадрах знаменитость станцевала в откровенном платье и дождевике.

«Потрясающе настроение, любимая музыка, друзья, @monatik_official и я в платье @frolovheart + зеленый дождевик», – подписала видео Брежнева.

При этом Вера добавила, что она трезва, а танец решила исполнить потому, что любит жить и ловить кайф.

«Я трезвая, наркотики не употребляю, но люблю жизнь и умею кайфовать в каждом моменте», – заключила Брежнева.