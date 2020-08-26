Вера Брежнева сняла платье в прямом эфире и разозлила фанатов

Известная поп-певица Вера Брежнева выложила в Инстаграм откровенный видеоролик, снятый на пляже и возмутила поклонников. Фанаты разозлились после того, как увидели, что исполнительница хитов сбросила верхнюю часть платья в прямом эфире.

На видео Брежнева скромно прикрыла грудь руками, однако тут же продемонстрировала отличную фигуру в обтягивающем платье, а также похвалилась стройными ногами и отличным загаром.

Но реакция пользователей сети оказалсь неоднозначной. Многие не то что не стали писать восторженных слов Вере, но и раскритиковали за излишнюю откровенность, посоветовав «прикрыть прелести», сообщает МК.