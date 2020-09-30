В Зеленодольске подростки убили таксиста и спрятали тело в багажник машины

В среду, 30 сентября, в Татарстане задержали трех подростков по подозрению в убийстве таксиста и сокрытии его тела. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Молодым людям всего по 15-17 лет. Они проживают в маленьком городе Зеленодольске. По мнению следователей, подростки убили 35-летнего мужчину, положили его тело в багажник машины Vortex Tingo и оставили автомобиль в лесополосе в районе улицы Машиностроителей.

— Тело погибшего обнаружили в понедельник, 28 сентября. У него виднелись множественные ссадины и гематомы на голове. Из этого специалисты сделали выводы, что смерть была насильственной, — говорится в сообщении.

На подростков завели дело по статье «Убийство». Они уже частично признали свою вину. В настоящее время все еще ведется расследование преступления. Правоохранительные органы устанавливают роль каждого участника в совершении преступления.