В Забайкалье мужчина украл 800 000 рублей и раздал их нуждающимся

В поселке Приаргунск 23-летний мужчина украл 800 000 рублей, а затем раздал деньги нуждающимся, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Житель села Новоцурухайтуй Приаргунского района забрался в помещение одного из торговых центров и похитил три ноутбука и сейф. В хранилище находилась крупная сумма — 800 000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек задумался о краже, когда увидел свет в одном из помещений торгового центра. Тогда мужчина решил проверить, есть ли там охрана. Для этого он бросил камень в стекло и ожидал, когда появится сотрудник. Но окну так никто и не подошел. Тогда злоумышленник залез на крышу пристроенного к зданию дома, разбил окно на втором этаже и проник внутрь.

По словам молодого человека, часть похищенного он раздал людям, которые просили милостыню, а другую часть положил в ящики для пожертвований. В настоящее время у мужчины изъяли 57 000 рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.